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Sultanbeyli'de bir kişi iki aracın arasında kaldı

Sultanbeyli'de bir kişi iki aracın arasında kalarak yaralandı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

02.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:19

'de iki aracın arasında kalan kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

TRAFİK ÇEKİCİSİNİN ÇARPTIĞI ARAÇ SAVRULDU

Olay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli, Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi bir otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu. Savrulan araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki aracın arasında sıkışırak yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sultanbeyli'de bir kişi iki aracın arasında kaldı

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
46: Gecmıs olsun karides canına bısey olmamış cok şukur
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