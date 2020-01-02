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sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada

SULTANBEYLİ'de iki aracın arasında kalan kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıOlay dün öğle saatlerinde Sultanbeyli, Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi.

02.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:12
SULTANBEYLİ'de iki aracın arasında kalan kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Olay dün öğle saatlerinde , Abdurahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Oto çekicisi bir otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savruldu. Savrulan araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiyle park halindeki otomobile çarptı. İki otomobilin arasına sıkışan kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki aracın arasında sıkışırak yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada

Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: DHA


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