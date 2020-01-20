Haberler » Güncel » Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber

Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

20.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:06Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'deki Pir Sultan Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.
Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne gece girilip zarar verildiğine dair ihbar sonrası dün olay yerine giden emniyet görevlilerince tutanak tutulmuş, şüpheli veya şüphelilerce yerlere yazılar yazıldığı ve bağış kutusundaki paranın alındığı tespit edilmişti.
İstanbul Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:14  Dünyada gençlerin yarısı 10 yıl içinde nükleer savaş çıkmasından endişeli
21:14  Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
21:12  Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı
21:11  Akşener, partililerden kapı kapı dolaşmalarını istedi (2)
21:10  Putin'in yeni hedefi parlamentoyu güçlendirmek
20.01.2020 21:15:26