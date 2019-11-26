SULTANBEYLİ'DEKİ DEHŞETİ ÇOCUKLARIYLA YAŞAYAN ANNE O ANLARI ANLATTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de kaldırımda dehşeti yaşayan anne ve oğlu o anları anlattı.

Sultanbeyli Fatih Bulvarı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, hızla kaldırımdakilere çarparak 1'i bebek 5 kişiyi yaraladı. Kazada hafif şekilde yaralanan anne ve bebeği Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir günlük tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kaza sırasında kaldırımda bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki kızı Gülmina, 6 yaşındaki oğlu Yağız ile birlikte bulunan 30 yaşındaki Ayşe Genç yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"KAFAMI ÇEVİRMEMLE ARABANIN ÇARPMASI BİR OLDU"

Ayşe Genç, kaza öncesinde oğlunun futbol okuluna gittiklerini söyleyerek, "Orada maç yaptılar, yeni forması gelmişti. ' Anne gidelim arkasına ismimi yazdıralım.' dedi. Biz de merkeze gittik o gün, formasının arkasına ismini baskısını yapalım diye. Oradan dönüyorduk artık evimize gelecektik. Dönerken bir oyuncak gördü, orada oğlum. Bayadır da istediği bir oyuncaktı. Dükkanın önüne doğru gittik, ben bebek arabasıyla yukarı çıkamadığım için basamaklar vardı. Yukarı çıkamadığım için oğlum çıktı. Oyuncağı aldı oradan bana uzattı. Fiyatını soruyorduk. Ondan sonra böyle bir gürültü geldi arkadan. Ben kafamı çevirdim. Araba o kadar hızlı geliyordu ki, zaten kafamı çevirmemle arabanın bana çarpması, kadını altına alması hepsi aynı anda oldu. Bana çarpmasıyla fırlatması bir oldu zaten" dedi.

"ŞOFÖRÜN YAKASINA YAPIŞTIM"

Ayşe Genç "O aralık tamamen karanlık, yere düştüm. O dakikada direk kalktım aklımda çocuklar olduğu için. Düşer düşmez kendimi yerden kaldırdım, kızımı gördüm. Kızım baktım ağlıyordu yerde sürüklenmiş zaten bebek arabası o kadar fırlamış ki. Kızımı aldım ağlıyordu gözleri açıktı. Tamam dedim bu çocuğum sağlam. Oğlum Yağız'ı görmek için döndüm baktım. Onu göremeyince zaten ben onu arabanın altında kaldığını düşündüm. O hızla şoförün yanına kadar gittim. Yakasına da yapıştım, 'arabayı çek şuradan' diye. Ben çocuğum altında dedim, gitti dedim çocuğum. Yağız bir anda arabanın arkasından çıktı geldi. O an dedim tamam çok şükür ki çocuklarım sağlam. Sonra ambulanslar geldi, çocuğu ambulansa koyduk. Hastaneye götürdüler bizi" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIN ÖLMÜŞ OLMA İHTİMALİNİ YAŞADIM"

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Ayşe Genç, "Sırtımdan vurmuş zaten araç bana. Şu anda sırt kısmımda, şu bölgemde yaralanma var. O taraftan çarpmasıyla yere bu kısmım çarpmış. Kolumda şişlik var. Bir de bacağımda yaralanma var. Arabanın çarpmasıyla boynum baya geriye gitmiş. Boyun kısmımda çok fazla ağrı yaşıyorum. Bu kadar ağır bir şeyi bu kadar kolay ağrılarla atlatmak. Bu ağrılar hiçbir şey değil. Çünkü ben orada o kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki. Çocuklarımın ölmüş olma ihtimalini yaşadım. Onların yanında bu hiçbir şey şu anda. Çok şükür, atlattık. Ben ona dua ediyorum şu anda." ifadelerini kullandı.

"MELEKLER ONU KORUDU"

Bir buçuk yaşındaki bebeğinin sağlık durumunu anlatan Ayşe Genç, kızının arabasının içinden fırladığını söyleyerek, "Bayağı bir sürüklenmiş falan oradakiler direk onu söyledi zaten. Ambulans getirin bebek baya bir sürüklendi falan diye. Hastaneye götürdük, ilaçlı tomografisi falan çekildi. Çok ağır bir şey o ilaçlı tomografi. İç kısımlarda kanama olmadığı anlaşıldı. Çok şükür şu anda da bir şeyi yok sağlıklı. Hepimiz çok kolay atlattık. Melekler onu korudu. Mevlam, beni çocuklarıma bağışladı, onları da bana bağışladı. Ağır bir kazayı hafif bir şekilde atlattık. Biz ona şükrediyoruz ailecek"

şeklinde konuştu.

"SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİYİM, SONUNA KADAR DA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Ayşe Genç, "Sürücünün çok çabuk bir şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendik. Nasıl bu kadar kolay serbest bırakılıyor. Bugün bakıyorum biz ciddi bir kaza atlattık. Rabbim korudu bizi, bir şekilde kolay da geçti bu süreç. Ama biz orada ölebilirdik. Benim çocuklarıma gerçekten bir şey olabilirdi. Araba çok hızlıydı. Bana deyin ki, arabanın içinde hastalandı o yüzden arabanın kontrolünü kaybetti. ve ya arabada arıza oluştu, frenleri patladı bir şey oldu o yüzden bunlar yaşandı. Deyim ki, bu kaza. Ama o adam çok hızlıydı. Hız sevdası yüzünden bir şekilde önüne bir araç mı çıkmış, o araca çarpmamak için en kolay yolu seçti. Bir şekilde bizim üzerimize doğru arabayı sürdü. Bize çarptı. Başka bir kadının şu an bacağı kurtarılır mı kurtarılmaz mı o tartışılıyor. Bir kadın bacağından olabilir. Ben evlatlarımdan olabilir, evlatlarım benden olabilirdi. Ama o şu anda serbest adli kontrolle de olsa serbest. Onun ne olursa olsun içeride tutulması gerekiyordu. Sürücüden şikayetçiyim. Sonuna kadar da şikayetçi olacağım. Biz orada ne olursa olsun bir kaza atlattık. Sürücünün de muhakkak ailesi vardır, annesi vardır babası vardır. Ben isterdim ki bir geri dönüş sağlansın, 'geçmiş olsun' densin. Biz sonuçta orada insandık, insan canıydı bu. İnsan der ki 'geçmiş olsun bir zararınız, ağır bir durumunuz var mı', böyle bir dönüş te olmadı ki" diye konuştu.

ANNE VE ÇOCUKLARININ MUCİZE KURTULUŞUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin hızla anne Ayşe Genç ve bebek arabasına çarptığı, Ayşe Genç'in ve bebek arabasının kazanın etkisiyle ileri doğru savrulduğu, anne Genç ve bebeğinin yerde sürüklendiği, içi boş bebek arabasının kaldırımda ilerlediği, Ayşe Genç'in bebeğini kucaklayarak sürücünün yanına gittiği, vatandaşların koşarak olay yerine geldiği ve 6 yaşındaki Yağız'ın arabanın önüne gelerek yürüdüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

YENİ GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın hızla kaldırıma girmesi

-Ayşe Genç ve bebek arabasının ileri doğru savrulması

-Anne ve bebeğinin sürüklenmesi

-İçi boş bebek arabasının kaldırımda ilerlemesi

-Annenin bebeğiyle birlikte sürücünün yanına gelmesi

-Vatandaşların olay yerine koşuşturması

-6 yaşındaki Yağız Genç'in arabanın önüne gelmesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Muhabir anons

-6 yaşındaki Yağız'ın konuşması

-Anne Ayşe Genç ile röp.

-Genel ve detay

-ARŞİV

-Olay yeri

-Güvenlik kamerası