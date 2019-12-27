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Sultanbeyli'deki feci kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Sultanbeyli'de yolun karşısına geçen şahsa araç çarptı.

27.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:25 Sultanbeyli'deki feci kaza güvenlik kamerasında
'de yolun karşısına geçen şahsa araç çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.00 sıralarında Mahallesi yanyol mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Metin Kaçmaz isimindeki yaya, Kurtköy istikametinde seyir halindeki aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazanın şokuyla 300 metre sonra durabilen kadın sürücü polisi arayarak bilgi verdi. Okuldan evlerine dönerken kazayı fark eden öğrenciler yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek 122 Sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Feci kaza ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen sürücünün yayayı fark edemeyerek çarpması ve yayanın yola savrulması yer alıyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Hasanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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