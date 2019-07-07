07.07.2019 16:00
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Sultanbeyli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Sultanbeyli'de Teferrüç Tepe ormanında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sultanbeyli'de Teferrüç Tepe ormanında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'ndeki Teferrüç Tepe ormanında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alanı kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen Sultanbeyli İtfaiye ekibi ve orman söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
(İzzet Aydın/İHA) Sultanbeyli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA
Sultanbeyli, Battalgazi, Güncel

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