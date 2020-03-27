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Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan "Evde kitap okuma zinciri"ne destek

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve öğrencilerinin başlattığı "evde kitap okuma zinciri"ne destek verdi.

27.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:22
Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve öğrencilerinin başlattığı "evde kitap okuma zinciri"ne destek verdi.
Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada #EvdeEnçokSultanbeyliOkuyor hashtagi ile paylaşılan evde okuma zincirinin önemli olduğunu belirterek, okumanın her zaman geliştirici olduğunu söyledi.
Sultanbeyli'de kitap okumanın sürekli teşvik edildiğini ve başlatılan kampanyalarla vatandaşların ve öğrencilerin sürekli okumaya yönlendirildiğini aktaran Kubilay, "Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile öğrencilerimizin başlattığı ve çok sayıda öğrencimizin katıldığı evde kitap okuma zincirini oluşturan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Kubilay, öğrencilerin, #EvdeEnçokSultanbeyliOkuyor hashtagi ile yapılan paylaşımların önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünya ile birlikte ülkemizin de zor günlerden geçtiği bu süreçte Sağlık Bakanlığımızın 'evde kal' çağrısına sadece yaşlılarımızın değil gençlerimizin de uymasını önemsiyoruz. Gençlerimizin bu süreçte evde daha kaliteli vakit geçirmesi için Sultanbeyli Kaymakamlığımız öncülüğünde Sultanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Evde Kitap Okuma Zinciri' çok önemli bir çalışmadır. Gençlerimizin kitap okurken aynı zamanda bu etkinliğe eğlenceyi de katmaları kitap okuma oranını arttırmaktadır. Sultanbeyli'de başlattığımız okuma zincirinin halkaları her geçen gün artmaktadır. Tüm kitapseverleri okuma zincirimizin bir halkası olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Fehmi Kubilay, Sultanbeyli, Güncel

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