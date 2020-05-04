Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sultanbeyli Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyo ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak için salgının ülkede başladığı ilk günden itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul Valisi...

Sultanbeyli Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde
04.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:57
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyo ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak için salgının ülkede başladığı ilk günden itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın destekleriyle sosyal devlet olmanın verdiği sorumlulukla Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı aktif bir şekilde çalıştırarak gelen yardım taleplerini hızlı bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirtti.

Kaymakam Kubilay, "Vakfımız salgın sürecinde mesai mefhumu gözetmeden çalışarak devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyor. Vakfımız yapılan yardım taleplerini aynı gün içinde sonuçlandırarak çıkan yardımları vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyor" dedi.

Korona virüs vakasının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3 bin 338 haneye 1.276.250 TL nakdi yardım, 260 haneye 26 bin 227 TL tutarında hijyen kiti ve gıda paketi dağıtımı gerçekleştirmiş olup toplamda vakıf kaynaklarıyla 1.302.477 TL yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi 12 bin 605 haneye 1000'er,TL olmak üzere toplam 12.605.000 TL yardım evlerinde teslim edildi.

Kaymakam Kubilay "Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki fakir, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanındayız. İhtiyaç sahibi ailelerimiz evlerinde kalarak e-devlet üzerinden veya telefonla vakfımıza yardım başvurusunda bulanabilir. Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 30 Nisan tarihine kadar ilçemizde 16 bin 203 haneye 13.907.477 TL yardım evlerinde ulaştırılmıştır. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında görev alan tüm mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Fehmi Kubilay, Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim’e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de şimdi de ’katil arı’ paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Evden kovulduğunu iddia eden 91’lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Manken Simge Tertemiz’in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada Haberler
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Haberler››Güncel››Sultanbeyli Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Terasta mahsur kalan kediyi, itfaiye kurtardı - Haber 16:24: 2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kameraya yansıdı - Haber 16:24: ANTALYA Pazar yerlerinde 'sosyal mesafe' hassasiyeti - Haber 16:24: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor - Haber 16:23: Başkan Arıkan, çalışmaları inceledi - Haber 15:21: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı - Haber 15:17: Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var - Haber 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler