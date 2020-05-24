SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT AİLELERİNİ EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE GÖTÜRDÜ

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü.

24.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:56
Sultanbeyli Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü.
Sultanbeyli Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Destek Grubu, ilçede yaşayan şehit ailelerini, Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü. Şehit aileleri ve Vefa Destek Grubu görevlileri, şehitler için mezarları başında Kuran- Kerim okuyarak dua etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Milletimiz, kutsal değerlerimiz olan vatan, millet, devlet ve bayrağı söz konusu olduğunda gerekirse şahadet mertebesine ulaşmaktan veya yaralanıp gazi olmaktan asla çekinmemiştir. Yüce dinimiz en büyük mertebenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğunu belirtmiştir. Bizler, şehit ve gazilerimiz sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşamaktayız. Canları uğruna bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT AİLELERİNİ EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NE GÖTÜRDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Sultanbeyli, Güncel, Haber

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