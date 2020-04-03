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Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 'evde kalın' temasıyla video yayınlandı.

03.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:55
Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 'evde kalın' temasıyla video yayınlandı. Videoda polis, ilçenin sokaklarında anons yaparak vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçedeki vatandaşları Korona virüse tehdidine karşı evde kalmaya teşvik etmek için video hazırladı. Videoda polis ekiplerinin ilçenin sokaklarında anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardığı görüldü. Polis ekipleri aynı zamanda otobüsler ve minibüslerde de denetim yaparak kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, Polis, Güncel
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