Sultanbeyli Kaymakamlığından 'Evde kalın' videosu
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 'evde kalın' temasıyla video yayınlandı.
03.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:55
Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçedeki vatandaşları Korona virüse tehdidine karşı evde kalmaya teşvik etmek için video hazırladı. Videoda polis ekiplerinin ilçenin sokaklarında anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardığı görüldü. Polis ekipleri aynı zamanda otobüsler ve minibüslerde de denetim yaparak kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Sultanbeyli, Polis, Güncel