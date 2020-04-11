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Sultanbeyli Kent Meydanı korona virüs kapsamında yaya trafiğine kapatıldı

Sultanbeyli Kent Meydanı korona virüs kapsamında yaya trafiğine kapatıldı Korona virüs tehlikesi yaşamı etkilemeye devam ederken alınan önlemler de artırılıyor.

11.04.2020 02:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:49
Sultanbeyli Kent Meydanı korona virüs kapsamında yaya trafiğine kapatıldı
İSTANBUL - Korona virüs tehlikesi yaşamı etkilemeye devam ederken alınan önlemler de artırılıyor. Sultanbeyli Kent Meydanı, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yaya trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine barikatlar koyularak önlem alındı.
Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de günden güne artırılıyor. Sultanbeyli'de korona virüsle mücadele kapsamında Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Bu kısıtlama ile, yayaların meydanda bir arada bulunarak virüs yayma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi. Sultanbeyli Kent Meydanı korona virüs kapsamında yaya trafiğine kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanbeyli, Genel
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