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SULTANBEYLİ TEM'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 87 YAŞINDAKİ YAYA ÖLDÜ

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASultanbeyli TEM Otoyolu'nda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki yayaya otomobil çarptı.

23.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:15SULTANBEYLİ TEM'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 87 YAŞINDAKİ YAYA ÖLDÜ

Gamze ŞİMŞEK/ DHA

TEM Otoyolu'nda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki yayaya otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 50 metre yakınındaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Hanefi Sefil'e N.F yönetimindeki 48 ST 142 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine TEM Otoyolu'na sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sürücü N.F'yi polis merkezine götürdü. Yaşlı adama çarpan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hanefi Sefil'in cenazesi Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı TEM Otoyolu

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-yaşlı adamın cesedi

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Yaşlı adama çarpan otomobil

-Genel ve detay



Sultanbeyli, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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