Haberler » Güncel » Sultanbeyli TEM Otoyolunu kilitleyen kaza - Haber

Sultanbeyli TEM Otoyolunu kilitleyen kaza

SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yeşil alana çıktı.

08.12.2019 20:23 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:24Sultanbeyli TEM Otoyolunu kilitleyen kaza
SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yeşil alana çıktı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 EF 191 plakalı otomobil, yeşil alana çıkıp tekrar yola düştü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden ikisi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobil sürücüsü Cemal Uygun'un 104 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası başka bir araçla olay yerine gelen Uygun'un yakını kameraları görünce, "Merhaba, çok güzel Allah razı olsun. Kaza yapmışlar mutlu oldun mu, mutlu oldun mu.  Beni de çek, yayınla. Öpüyorum sizi." dedi. Otomobil sürücüsü Sultanbeyli polis merkezine gönderildi. Kaza nedeniyle Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka alındı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


- İstanbul

TEM Otoyolu, Sultanbeyli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:10 Antalya'da kaybolan Burak'ın Konya'da görüldüğü iddiası - Haber
21:10 Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Haber
21:09 Çifte cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı - Haber
21:08 Alışverişler iyiliğe dönüşüyor - Haber
21:06 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı - Haber
20:30 Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı - Haber
19:40 Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var - Haber
19:16 Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
8.12.2019 21:14:54