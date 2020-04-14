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Sultanbeyli ve Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

SULTANBEYLİ ve Çekmeköy'de polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde izinsiz medikal maske ve koruyucu tulum üreten 7 iş yerine operasyon düzenlendi.

14.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:40
Sultanbeyli ve Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu
SULTANBEYLİ ve Çekmeköy 'de polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde izinsiz medikal maske ve koruyucu tulum üreten 7 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 23 bin 200 adet kullanıma hazır maske, 2 bin 17 adet koruyucu tulum ele geçirildi, iş yerleri mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince  koronavirüs  tedbirleri kapsamındaki denetimlerde, 10 Nisan'da Sultanbeyli 'de izinsiz maske ve koruyucu tulum üretimi yapıldığı tespit edilen 6 ayrı işyerine operasyon düzenlendi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 bin 500 adet kullanıma hazır maske, 2 bin 17 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

14 Nisan'da ise Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince  Mehmet Akif Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise kullanıma hazır 700 adet maske ele geçirildi. Her iki ilçedeki iş yerleri  zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Çekmeköy, Güncel
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