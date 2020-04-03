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Sultanbeyli Vefa destek grubu çalışmalarını sürdürüyor

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli'de yaşayan ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel gıda, sağlık, temizlik ve maaş çekim ihtiyaçlarını karşılıyor.

03.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:56
Sultanbeyli Vefa destek grubu çalışmalarını sürdürüyor
SULTANBEYLİ Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli 'de yaşayan ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel gıda, sağlık, temizlik ve maaş çekim ihtiyaçlarını karşılıyor. Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonundaki Vefa İletişim Merkezinde görevli personelin, kurulduğu günden bu güne kadar 2 bini aşkın vatandaşın çağrısına cevap verdiği öğrenildi.

"65 YAŞIN ÜSTÜNDE VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLERE HİZMET VERMEKTEYİZ"

Proje hakkında bilgi veren Sultanbeyli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür vekili Fatih Akkurt, "65 yaşın üstünde ve kronik rahatsızlığı olan kişilere hizmet vermekteyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, 112, 155 ve 150 numaralı hatlardan merkezimize ulaşabilmektedirler. Kişilerin bilgileri bizim sistemlerimize düşüyor. Biz bunları inceleyip geri dönüş sağlıyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyacı gıda, sağlık ve diğer yönden seyahat belgesi ise ilgili birimlerimize iletiyoruz." dedi.

İhtiyaç olduğunda maaş çekimi de yaptıklarını aktaran Fatih Akkurt, "Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın maaş çekme işlemlerine de yardımcı oluyoruz. Kurduğumuz ekiplerde okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve polis memurlarımız var. Bunlara gelen ihbarların değerlendirmesini yaptıktan sonra bilgilerini alıp ekipleri bankaya yönlendirip, bankadan maaşını alıp kişinin kendisine imza karşılığı teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZ BİR MİLLET, AYRI AYRI BİR DEVLETİZ"

Afitap Aliyeva, "Ben Azerbaycanlıyım. 30 seneye yakın Türkiye'de oturuyorum. Türkiye sevdalısıyım, Tayyip Erdoğan sevdalısıyım. O gün, televizyonda duydum. Ben de varım dedim. Ben Türkiye'de oturuyorum. Buranın suyunu içiyorum, buranın ekmeğini yiyorum. Hakkını vermek mecburundayım. O büyük depremde hastaya bakmıştım 500 dolar aldığım parayı da ödemiştim. Sağlıkçıyım. Ben bunu yapmak mecburiyetindeyim. Daha çok olsa daha çok yapardım. Biz bir millet, ayrı ayrı bir devletiz. İnşallah bütün dünyanın başının üzerindeki bu kara bulut geçer. Ben yalnız yaşıyorum. Benim hiç evlatlarımı arattırmıyorlar. Her gün benim yanımdalar. Yemeğimi getiriyorlar, neye ihtiyacım var getiriyorlar. Her gün geliyorlar. Evimi geldiler ilaçladılar. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultanbeyli, Fatih, Güncel
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