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SULTANBEYLİ VEFA İLETİŞİM MERKEZİ 65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN TALEPLERİNİ KARŞILIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKoronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar için İstanbul Valiliği koordinesinde kurulan "Vefa İletişim Merkezleri" hizmete girdi.

23.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:00
SULTANBEYLİ VEFA İLETİŞİM MERKEZİ 65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN TALEPLERİNİ KARŞILIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar için İstanbul Valiliği koordinesinde kurulan "Vefa İletişim Merkezleri" hizmete girdi. Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda kurulan Vefa İletişim Merkezi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İstanbul Valiliği koordinesinde 39 ilçede kurulan "Vefa İletişim Merkezleri", kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri koordineli çalışıyor. Yalnız yaşayan ve yasak kapsamında olan vatandaşlar 24 saat boyunca çağrı merkezlerini arayarak taleplerini iletebiliyor. Sahada bulunan İstanbul Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri bu ihtiyaçları karşılayarak, talepleri yerine getiriyor.

"İLAÇ VE GIDA TALEPLERİ VAR"

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula, "Sayın Valimizin talimatıyla dün 13.00'ten itibaren Kaymakamlığımızda Vefa İletişim Merkezini kurduk. İletişim merkezimizin çağrı numaralarını sosyal medya hesaplarımızdan ve ilgili internet sitelerinden bunları paylaştık. O saatten itibaren de bütün vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Bize başvuran vatandaşlarımız özellikle kimsesi bulunmayan yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yine aynı durumda olan kronik hastalığı olan vatandaşlarımız" dedi.

"Gelen çağrıları içinde bulunduğumuz Sosyal Yardımlaşma Vakfının imkanlarını kullanarak vatandaşımızın kimi kimsesi olmadığını hemen tespit edebiliyoruz" diyen Kula, "Kendi beyanını önce alıyoruz, gerçekten ifadeleri beyan edildiği gibiyse hemen ekiplerimizi devreye çıkartıyoruz. Sağlık ve ilaç talepleri çok fazla oldu. O talepleri İlçe Sağlık Müdürlüğümüze iletiyoruz. Gıda ile ilgili talepler var. Kızılay ve ilçemiz belediyesi aracılığıyla da ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz yaşlılarımızın" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Sultanbeyli Vefa İletişim Merkezinden görüntüler

-Vatandaşların taleplerini alan görevliler

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Vakıf müdürü ile röp.

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler : Sultanbeyli, İstanbul, Güncel

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