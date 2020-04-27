Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, bin yardım kolisi dağıttı

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından koordine edilen Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü vatandaşlara toplam 1000 koli gıda yardımı dağıttı.

27.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:28
Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, bin yardım kolisi dağıttı
Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından koordine edilen Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü vatandaşlara toplam 1000 koli gıda yardımı dağıttı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde İçişleri Bakanlığınca, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yardımlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu da Sultanbeyli Belediyesi ve Türk Kızılay'ın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi teslim etti. Ramazan ayında daha fazla vatandaşa ulaştırılmaya çalışılan gıda kolilerinden, 11 Mart'tan bugüne kadar 1000 adet dağıtıldı.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, zor zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Özellikle ramazan ayında çalışmalarını artıracaklarını kaydeden Kubilay, "Vatandaşlarımıza gıda yardımı dağıtarak ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Sultanbeyli, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haberler
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Sağlık Örgütü’nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi’nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesi tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Haberler››Güncel››Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, bin yardım kolisi dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Burhaniye'de sivrisinek mücadelesi devam ediyor - Haber 12:50: Erzincan'da Kovid-19'u yenen 111'nci hasta taburcu edildi - Haber 12:49: Uçurumda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma operasyonu - Haber 12:48: Burhaniye Belediyesi'nden 1300 kişiye yardım paketi - Haber 12:48: Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:24: Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak - Haber 11:45: Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor - Haber 11:08: Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi - Ekonomi 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler