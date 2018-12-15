Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor"

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:22



15 Aralık 2018 Cumartesi 17:22

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliği ile hayata geçen proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaşlılar rehber eşliğinde İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanları gezdirildi.Etkinlikte konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, projeyi Darülaceze Vakfıyla yaklaşık 1 yıldır sürdüklerini belirterek, geziye şehit ve gazi ailelerini, yakınlarını, ihtiyaç sahibi yaşlıları davet ettiklerini anlattı.Kubilay, şunları kaydetti:"Proje kapsamında düzenlenen 6. gezi programımızda, yaşlılarımızla dünyanın en güzel şehirlerden olan İstanbul'un dini mekanlarını, tarihi ve kültürel mekanlarını rehber eşliğinde geziyoruz. Büyüklerimizin de memleketlerine gitmek isteyen olursa, onların ihtiyaçlarını karşılamaya da yardımcı oluyoruz. Beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizde birlik ve beraberliği daha çok perçinlemeyi amaçlıyoruz. Bu proje özellikle evde bakımdan yararlanamayan, yaşlılık maaşı almayan ihtiyaç sahipleri için Şefkat Eli Projesi'ni de yakında hayata geçireceğiz."Daha sonra Süleymaniye Camisini ziyaret ederek, caminin tarihiyle ilgili bilgi alan grup ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile sohbet etti. 15 Temmuz Şehitler Abidesini de ziyaret eden yaşlılar, etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getirdi.Geziye katılan 66 yaşındaki 6 çocuk, 14 torun sahibi Şahabettin Uray, eşiyle geziye katıldığını belirterek, "Geziyi çok beğendim, güzel bir gün geçirdim. Emekli ve gaziyim. Gezilere yaşlılar, şehit yakınları ve gazileri çağırmaları çok önemli. Rehber eşliğinde tarihimizi de öğreniyoruz." dedi.5 çocuğu ve 20 torunu olan Cevher İlboş da (65) ilk kez böyle bir geziye katıldığını aktararak, "Selimiye Camiye hiç gelmemiştim. Gördüm ve çok mutlu oldum. Bu güzel günü bizi yaşattığı için Allah kaymakamımızdan razı olsun." değerlendirmesini yaptı.Fatma Altay ise 60 yaşında, 6 çocuk ve 6 torun sahibi olduğunu ifade ederek, "Eşimi kaybettim. 30 yıldır bu ilçedeyim. Bütün kaymakam ve belediye başkanlarımızın düzenlediği gezi ve etkinliklere katıldım. Onlara çok teşekkür ederim. Kaymakamımızdan çok memnunuz. Dilerim ki ilçemizdeki bu birlik ve beraberlik hep devam etsin. Hepimiz el birliğiyle ülkemizi kalkındırmaya uğraşalım." diye konuştu.