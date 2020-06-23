SULTANGAZİ, ARNAVUTKÖY VE ESENLER'DE MİNİBÜSLERDE ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER

Sultangazi, Arnavutköy ve Esenler'de vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde minibüslerin koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadığı görüldü.

23.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:26
Sultangazi, Arnavutköy ve Esenler'de vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde minibüslerin koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadığı görüldü.
İstanbul'da Sultangazi, Arnavutköy ve Esenler'de vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde minibüslerin koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymadığı görüldü. Ayakta yolcu alması yasaklanan minibüslerin ayakta yolcu aldıkları ve insanların sıkışık bir şekilde yolculuk yaptı. Görüntülerde, ayakta ve sıkışık halde seyahat eden vatandaşlar görülürken bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti. SULTANGAZİ, ARNAVUTKÖY VE ESENLER’DE MİNİBÜSLERDE ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Arnavutköy, İstanbul, Esenler, Güncel, Haber

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