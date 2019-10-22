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Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, muhtarlarla buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, muhtarlarla buluştu Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: "Caddeyi düzenlerken kazı izni almadınız diye bize ceza kestiler"İSTANBUL - Sultangazi Belediye Başkanı Av.

22.10.2019 16:47
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, muhtarlarla buluştu
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun:
"Caddeyi düzenlerken kazı izni almadınız diye bize ceza kestiler"
İSTANBUL - Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, hizmet götürmede bürokrasiye takıldıklarını belirterek, cadde düzenlemesi için yapılan kazı çalışması yüzünden İBB tarafından kendilerine ceza kesildiğini söyledi.
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Dünya Muhtarlar Günü vesilesiyle ilçe muhtarlarını ağırladı. Muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Dursun, mahalle muhtarlarına bilgisayar hediye etti. İstanbul'un 39 ilçesi arasında asfalt döşenmesi anlamında en fazla çalışan ilçe olduklarını söyleyen Başkan Dursun, hizmet götürmede bürokrasiye takıldıklarını belirtti. Cadde düzenlemesi için yapılan kazı çalışması yüzünden İBB tarafından kendilerine ceza kesildiğini söyleyen Başkan Dursun, imkanlarının geçmişe göre daha kısıtlı olduğunu ifade etti.
Sultangazi'yi birlikte "sultan şehir" yapmak için çalışacaklarını bildiren Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Dünya Muhtarlar Günü vesilesiyle buradayız. 15 mahallemizin özverili muhtarları burada. Muhtarlar Günü'nü vesile yaparak bugün bir araya geldik. Bu hediyeler küçük hediyeler ama ihtiyaç olan şeyler. Bilgisayarları bugün verdik. Mesele bu değil tabi mesele bir araya gelip Sultangazi'nin dertlerini nedir, birlikte nasıl çözebiliriz bunu konuşmak. Birlik, beraberlik olduğu müddetçe Sultangazi'yi 'sultan şehir' yapma adına hep beraber gayret edeceğiz" dedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, muhtarlarla buluştu

Abdurrahman Dursun, Mustafa Dursun, Sultangazi, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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