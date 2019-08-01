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Sultangazi Belediyesi'den gençlere doğa kampları

Sultangazi Belediyesi bu yıl gençleri, doğa kamplarında misafir ediyor.

01.08.2019 11:29 Sultangazi Belediyesi'den gençlere doğa kampları
Sultangazi Belediyesi bu yıl gençleri, doğa kamplarında misafir ediyor. 15-19 Ağustos tarihleri arasında Bolu Aladağ ve Kastamonu Yolkonak gençlik kamplarına gönderilecek gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanacak.

Sultangazi Belediyesi, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Anadolu'nun farklı bölgelerinde yer alan doğa kamplarında ağırlıyor. 15-19 Ağustos tarihleri arasında erkekler Bolu Aladağ Gençlik Kampı'nda, kızları ise Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda misafir edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan bu kamplardan 17-22 yaş gurubundaki gençler faydalanabilecek. Kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bolu Aladağ Gençlik Kampı

Bolu Aladağ Gençlik Kampı, Bolu'ya 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kampta konaklama 4 kişilik gruplar halinde konteynırlarda yapılıyor. Kampta, el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, yapay tırmanış, oryantring, paintball, doğa yürüyüşü, satranç, kanobadminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk gibi etkinliklerin yanı sıra; Gölcük, Abant, Mudurnu, Yedi Göller, çevre köy gezileri de yer alıyor.

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı, Kastamonu'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıdağı Yaylası Mevki'inde yer alıyor. Kampta konaklama 4 kişilik gruplar halinde bungalovlarda yapılıyor. Kampta, paintball, oryantiring, yüksek ip aktiviteleri, ata binme, doğa yürüyüşü, voleybol, futbol, geleneksel Türk sokak oyunları, el sanatları, halk oyunları, müzik, tiyatronun yanı sıra; Kastamonu ve Safranbolu şehir gezisi, Daday İlçesi At Çiftliği gezisi, Ilgaz Dağı çevre gezisi de yapılıyor. - İSTANBUL

Sultangazi, Kastamonu, Aladağ, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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