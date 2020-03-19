Sultangazi Belediyesi, gıda üretilen iş yerlerini hijyen açısından denetledi
Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ilçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerine hijyen denetimi gerçekleştirdi.
19.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:34
Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ilçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerine hijyen denetimi gerçekleştirdi.
İlçedeki lokantalar, pastaneler, pide ve lahmacun salonları ile gıda üretimi yapan iş yerlerine giden ekipler, iş yerlerinin temizliğini kontrol edip, personelin bone, eldiven ve maske takıp takmadığını denetledi.
Ekipler, bu konularda eksiklik görülen iş yerlerinin yetkililerini uyardı.
Belediye personeli, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında kapalı tutulması gereken işletmelerinin açık olup olmadığını da kontrol etti. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.
İlçedeki lokantalar, pastaneler, pide ve lahmacun salonları ile gıda üretimi yapan iş yerlerine giden ekipler, iş yerlerinin temizliğini kontrol edip, personelin bone, eldiven ve maske takıp takmadığını denetledi.
Ekipler, bu konularda eksiklik görülen iş yerlerinin yetkililerini uyardı.
Belediye personeli, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında kapalı tutulması gereken işletmelerinin açık olup olmadığını da kontrol etti. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel