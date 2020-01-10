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Sultangazi belediyesi kedileri yuva sahibi yapıyor

Sultangazi Belediyesi kedileri yuva sahibi yapıyorİSTANBUL, (DHA) ' SULTANGAZİ Belediyesi, 'kedimin evi' projesi ile soğuk kış günlerinde sokak kedilerine sıcak bir yuva veriyor.

10.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:44
Belediyesi kedileri yuva sahibi yapıyor
İSTANBUL, (DHA) ' SULTANGAZİ Belediyesi, 'kedimin evi' projesi ile soğuk kış günlerinde sokak kedilerine sıcak bir yuva veriyor. İlçede belirlenen parklarda yuvalar yapılıyor ve kedilere mama desteği sağlanıyor.
Kış mevsiminde sokak hayvanlarının yaşadığı mama ve barınak sorunu nedeniyle Sultangazi Belediyesi, parklara kedi yuvaları yaptı. Kedilere mama desteği de sağlayan belediyenin yaptığı bu çalışmadan dolayı ilçe halkı da memnuniyetini dile getirdi.
KEDİLERE SICAK YUVA
Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle sokakta yaşayan kediler için 'kedimin evi' projesi gerçekleştirdi. Proje de amaç, hem hayvanları soğuk hava koşullarından bir nebze olsa da korumak hem de kış mevsimini daha rahat bir yuvada geçirmelerini sağlamak. Bu doğrultuda vatandaşlarla irtibata geçen belediye çalışanları, ardından belirlenen noktalara kedi evlerini dağıttı.
Belediyenin yaptığı bu çalışmadan ötürü teşekkür eden vatandaşlar, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde üşümemesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.
Sultangazi belediyesi kedileri yuva sahibi yapıyor

Sultangazi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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