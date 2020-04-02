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Sultangazi Belediyesi'nden bahar hazırlığı

Sultangazi Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte bahar ayı hazırlıklarına başladı.

02.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:16
Sultangazi Belediyesi'nden bahar hazırlığı
Sultangazi Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte bahar ayı hazırlıklarına başladı. Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı gerçekleştirilirken, sokakların rengarenk görünmesi için 710 binden fazla mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

Hem ülkemizde hem de dünyada etkili olan Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarında hız kesmeyen Sultangazi Belediyesi, bir yandan da bahar hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, salgın tehlikesi ortadan kalkıp günlük yaşam normale döndüğünde sokaklar baharın ruhuna uysun, ilçe sakinleri gönlünce parklarda vakit geçirsin diye hummalı bir çalışma yürütüyor.

İlçe genelindeki tüm yeşil alanların bakımı titizlikle yapılıyor. Budamanın yanı sıra uygun yerlere ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor. Sokakların rengarenk görünmesi adına mevsimlik çiçek dikimi de gerçekleştiriliyor. Ekimi birkaç ay önce gerçekleştirilen soğanlı bitkiler lale, sümbül ve nergisler kendini göstermeye başladı. Toplamda 710 binden fazla çiçek dikimi yapılırken bu sayının daha da artması planlanıyor.

"Lütfen mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın"

"Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımız" diyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yeşil alanların önemine dikkat çekti. Başkan Dursun," Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahar hazırlıkları kapsamında yeşil alanlarımızın bakım ve onarımını yaparken, baharın müjdecisi çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Komşularımızdan ricamız; biz onlar için, önümüzdeki güzel günler için hazırlıklarımızı sürdürürken salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar evlerinden çıkmamaları. Bu, üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir konu. Lütfen mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmayın. Tedbir alarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi salgından koruyabiliriz" diye konuştu.

Başkan Dursun, Korona virüs salgınıyla ilgili panik yapılmaması konusunda da uyarılarda bulunarak, "Bu kötü günler geride kalacak. Büyük küçük hepimiz alacağımız basit ama etkili tedbirlerle hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Biz çok güçlü bir milletiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel
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