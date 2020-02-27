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Sultangazi Belediyesi'nden kaldırım işgali önlemi

Sultangazi Belediyesi, iş yerleri için yaptığı çizgi çalışmasıyla kaldırım işgallerinin önüne geçmeyi planlıyor.

27.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:53Sultangazi Belediyesi'nden kaldırım işgali önlemi
Belediyesi, iş yerleri için yaptığı çizgi çalışmasıyla kaldırım işgallerinin önüne geçmeyi planlıyor. İşaretlenen sarı çizgiyi aşarak ihlal yapan esnafa ise idari para cezası uygulanacak.

Sultangazi Belediyesi, işlek cadde ve sokaklarda bulunan iş yerlerinin kaldırım işgalini önlemek için harekete geçti. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yaya yolunu kapatan ya da sınırlayan iş yerleri için çizgi çalışması yapıldı.

Zabıta ekipleri, dükkan dükkan dolaşarak kaldırım işgali yapan esnafı uyardı, ardından çizgi çalışması yapıldı. Ekipler sarı çizgiyle işaretlenen yerin dışına çıkılmamasını istedi. Kurala uymayan esnafa Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezasının uygulanacağı da belirtildi.

Çalışmaların yaya yolunu rahatlatacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Vatandaşımızın yaya yolunu daha rahat kullanabilmesi için çizgi çalışması gerçekleştirdik. Özellikle bebek arabalı ve tekerlekli sandalye kullanan kardeşlerimizin yaya yolunu kullanırken sıkıntı yaşadığı noktalarda çizgi çalışması yaptık. Esnafımızdan ricamız bizlere yardımcı olmaları ve çizilen sarı çizgiyi aşmamaları" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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