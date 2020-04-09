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Sultangazi Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik maske desteği

Sultangazi Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik maske desteği Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde görevli eğitmenler, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladı.

09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:53
Sultangazi Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik maske desteği
İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde görevli eğitmenler, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladı.
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi'nde görevli eğitmenler, 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı. Gece gündüz çalışan makinelerde üretilen siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verilecek. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi Genel Koordinatörü Merve Yıldırım, "Öğrencilerimizin evde olduğu bu dönemlerde eğitmenlerimizle birlikte biz de ülkemize faydalı olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte bizler için gece gündüz çalışan sağlık personellerimiz için siperlik maskeler üretmeye karar verdik. Elimizde bulunan makinalarımız 7/24 çalışmakta ve sürece kurumumuzda bulunan tüm eğitmenlerimiz dahil olarak maskeleri üretiyor ve sağlık çalışanlarına iletiyoruz" dedi. Sultangazi Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik maske desteği

Kaynak: İHA

Etiketler: Necmettin Erbakan, Sultangazi, Yerel
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