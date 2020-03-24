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Sultangazi Belediyesi, semt pazarlarının girişine ateş ölçer cihazı koydu

Sultangazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında semt pazarlarında yeni uygulamalara başladı.

24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:46
Sultangazi Belediyesi, semt pazarlarının girişine ateş ölçer cihazı koydu
Sultangazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında semt pazarlarında yeni uygulamalara başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, semt pazarlarının girişinde vatandaşın ateş ölçer cihazıyla ateşinin olup olmadığı kontrol ediliyor.
Ayrıca pazarların girişine el dezenfektanı ve bilgilendirme yazıları da konuldu.
Bu arada belediyeye bağı ekipler, başta gıda olmak üzere birçok üründeki fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırdı.
Yoğun olan noktalarda dezenfekte işlemleri sürerken, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temel ihtiyaç gıdaları ve sıcak yemek bırakılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sultangazi, Güncel

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