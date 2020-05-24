SULTANGAZİ'DE 100 BİN LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

SULTANGAZİ'DE 100 BİN LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADAHaber-Kamera: Emin YEŞİL/- SULTANGAZİ'de telefon bayisinin otomatik kepengini levyeyle kırarak içeri giren cerrahi maskeli hırsızlar yaklaşık 100 bin lira değerindeki telefon, bilgisayar ve tabletleri çalarak kayıplara karıştı.

24.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:49
SULTANGAZİ'DE 100 BİN LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
Haber-Kamera: Emin YEŞİL/- SULTANGAZİ'de telefon bayisinin otomatik kepengini levyeyle kırarak içeri giren cerrahi maskeli hırsızlar yaklaşık 100 bin lira değerindeki telefon, bilgisayar ve tabletleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Mayıs'ta 50'inci Yıl Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede bulunan cep telefonu bayisine otomobille gelen cerrahi maskeli 5 kişiden 4'ü otomobilden indi. Bir kişi, sokağın başında gözcülük yaparken 3 kişi ise iş yerinin otomatik kepengini levye yardımıyla saniyeler içinde kırarak içeri girdi. Yaklaşık 2 dakika iş yerinde kalan 5 kişi, piyasa değeri 100 bin lirayı bulan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve tablet çalarak kayıplara karıştı.
100 BİN LİRALIK TEKLONOJİK ALET
Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Bilgin Akdoğan, "Dün sabah saat 05.50 sıralarında iş yerime 5 kişi bir araçla geliyor. Dükkanımın kepenklerini kırıp 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bilgisayar ve tabletleri alıp kaçıyorlar" dedi.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Telefon bayisinde gerçekleşen hırsızlık olayı başka bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz otomobilden inen 3 kişinin iş yerinin otomatik kepengini levye ile kırdığı, bir kişini ise olayın yaşandığı sokağın başında gözcülük yaptığı görülüyor. Otomobili kullanan şüphelinin ise otomobilden inmediği kameralara yansıdı. Kısa bir süre sonra iş yerinin kepengini kıran 3 kişi içeri giriyor. Daha sonra hızlı bir şekilde içeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve tabletleri toplayarak otomobile yüklemeye başlıyorlar. Daha sonra 4 hırsız, otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor. SULTANGAZİ’DE 100 BİN LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel, Haber

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