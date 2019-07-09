09.07.2019 11:58
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Sultangazi'de 14 yaşındaki çocuk ihtihar etti

Sultangazi

SULTANGAZİ'de 14 yaşındaki Furkan Ö. intihar etti.


SULTANGAZİ'de 14 yaşındaki Furkan Ö. intihar etti.
Olay Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2107 Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında eve gelen ailesi, Furkan Ö.'yü doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Furkan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'na gittiği öğrenilen Furkan Ö.'nün ihtiharıyla ilgili inceleme devam ediyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Sultangazi, Polis, Güncel

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