Sultangazi'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
17.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:38
Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. 4 kişi gözaltına alınırken, kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup, meydanda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belinden silahı çıkaran gruptakilerden biri, karşı gruba ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbarüzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı."YERDE BİRİSİ YATIYORDU"Esnaf Hikmet Tekin, "Ben burada esnafım. Geçen akşam sesler duydum. Dışarıya çıktık. Baktım yerde birisi yatıyor. Her halde daha önce tartışmışlar, kavga olmuş. Yatan arkadaş vurulmuş. Polisler geldi, ambulans geldi" dedi.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADAKavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavga anları ve silahın ateşlenmesiyle çevredekilerin kaçıştıkları görülüyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Sultangazi, kavga, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Güncel
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı