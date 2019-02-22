22 Şubat 2019, 10:17
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6. Kattan Düşen Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

İstanbul Sultangazi'de 6 katlı binanın çatı katında oturan 52 yaşındaki Ruhiye Keser isimli kadın, 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının düşme anı, kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Sultangazi'de, oturdukları binada 6. kattan düşen 52 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 85 Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında oturan Ruhiye Keser (52), yaklaşık 20 metre yükseklikten bilinmeyen bir nedenle düştü.

VATANDAŞ EKİPLERE HABER VERDİ

Sesi duyan apartman sakinleri ve sokaktan geçen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgeye şerit çekerek olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından Ruhiye Keser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"AŞAĞI İNDİĞİMDE EŞİMİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM"

Ruhiye Keser'in düştüğü sırada evde bulunan eşi Mustafa Keser, polise verdiği ifadesinde, "Ben oturma odasında namaz kılarken, bir ses duydum. Pencereden aşağıya bakarken kalabalığı fark ettim. Aşağı indiğimde eşimin cansız bedeni ile karşılaştım. Eşimin psikolojik sorunları vardı. Düştü mü, intihar mı etti? Bilmiyorum. Eşim 2018 yılında da bir defa intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan kadının düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

İsmetpaşa Mahallesi, Polis, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (7)
CEVDET GUL: Belliki psikolojik sorunu varmış,öncede intihara teşebbüs etmiş,Allahcc)ı unutmamak gerek.Şükretmeyi bilmemiz gerek!
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DİNDARLIK: Bazen din içe kapananların sığındığı yer oluyor ve depresyon ölüm gelebiliyor
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DÜRBÜNLÜ: ALLAH rahmet eylesin..
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ADA: Nedense hepde böyle durumlarda ölen kişilerin psikolojik sorunları oluyor . çünkü ölüler konuşamıyorlar
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ADANALİ: intar etse ayalarının üstüne düşmesi gerekir sanki
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