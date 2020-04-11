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Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı

İstanbul Sultangazi'de, İçişleri Bakanlığının aldığı yasağı delerek dükkan açan market sahibi, polis baskını üzerine dükkandaki müşterileri suçladı ve "İçeri zorla girdiler" dedi.

11.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:03

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi 'de kurallara uymayan bir markete baskın düzenlendi. Polisi gören market sahibi kepenkleri kapattı. Polisin uyarıları üzerine kepenkleri açan market sahibi, içeride bulunan müşterilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de polis denetimlerini arttırdı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirleyen ekipler, ilçe zabıtası ile birlikte markete baskın düzenledi. Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı.

"MÜŞTERİLER İÇERİ ZORLA GİRDİ"

Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı. İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı. Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi. Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, Güncel
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