Haberler » Güncel » Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı - Haber

Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı

SULTANGAZİ'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne kıza otomobil çarptı.

17.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:02Sultangazi'de anne kıza otomobil çarptı
SULTANGAZİ'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulup, başından darbe alan annenin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza dün saat 07.40 sıralarında Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Can ile kızı Pervin Can'a Muammer G. yönetimindeki 34 AF 3593 plakalı otomobil çarptı. kız çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından darbe alan anne Rahime Can'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Muammer G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- İstanbul

Sultangazi, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:05 Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref'e idam cezası - Haber
12:05 Çocukların rehberi aile! - Haber
12:04 Kamerun'da ayrılıkçılar 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı - Haber
12:04 TÜRKONFED'den 2019-2020 ekonomi değerlendirmesi - Haber
12:01 İzmir'de kadına yönelik şiddete 'sıfır tolerans' - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 12:09:31