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Sultangazi'de apartman girişlerine korona virüs bilgilendirmesi

Sultangazi Belediyesi ekiplerince korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında ilçedeki tüm apartmanların ve binaların girişine korona virüs bilgilendirme afişi asılıyor.

31.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:55
Sultangazi'de apartman girişlerine korona virüs bilgilendirmesi
Sultangazi Belediyesi ekiplerince korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında ilçedeki tüm apartmanların ve binaların girişine korona virüs bilgilendirme afişi asılıyor.

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ilçe genelinde tüm tedbirleri alan Sultangazi Belediyesi, vatandaşları virüse karşı bilgilendirme ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgından korunmanın tedbirden geçtiği bilinciyle ilçe genelinde cadde, sokak ve tüm apartmanların girişine korona virüs bilgilendirme afişleri asılıyor. Korona virüsün belirtileri ve salgından korunma yollarının yer aldığı bilgilendirme yazısı ile hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Yazıyla korona virüsün en büyük belirtisinin ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğu belirtiliyor. Her ne kadar grip belirtilerine benzese de grip ilaçlarının korona virüs tedavisinde etkili olmadığının altı çiziliyor. 'Korona virüs değil, önlemsizlik hasta eder' gerçeğiyle korona virüsten korunma yolları da afişte yer alıyor. Elleri sık sık sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamanın büyük önem taşıdığı belirtilirken, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanmak gerektiği de ifade ediliyor.

"Salgınla ilgili bilgilendirme çalışmalarımız birçok koldan devam ediyor"

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden değerli" diyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, salgın ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Dursun, "Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından Sultangazi Belediyesi olarak ilçe genelinde çeşitli önlemler aldık, almaya da devam ediyoruz. Korona virüs salgını ile ilgili hayati önem taşıyan bilgileri içeren el broşürlerini halkımıza dağıtıyor, pazar girişlerine bilgilendirme ve dezenfektan stantları kuruyoruz. Hastalıkla ilgili farkındalığı arttırmak adına bilgilendirme afişlerimizi billboardlardan totemlere, cadde ve sokaklardan apartman girişlerine kadar her noktaya asıyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, hem çalışmalarımızla ilgili güncel durumumuzu paylaşıyor, hem de komşularımızı tedbirli olmaya davet ediyoruz. Şimdi vatandaşlarımızdan en önemli ricamız, mecburi haller dışında evlerinde kalmalarıdır. Alacağımız tedbirlerle bu hastalığı kısa sürede yeneceğimize inancımız tamdır" diye konuştu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sultangazi'de apartman girişlerine korona virüs bilgilendirmesi - Haberler

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