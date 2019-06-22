22.06.2019 14:23
Haberler » Güncel » Haber

Sultangazi'de apartman önünde temizlik yapan kadına taciz

Sultangazi

SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı.

SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Yakalanan saldırgan tutuklanırken olay apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanda temizlik sırası kendisine gelen genç kadın, merdivenleri yıkamaya başladı. Pakistan uyruklu kişi, apartmanın önünü yıkadığı sırada genç kadının yanına yaklaştı. Saldırgan,  kadının kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran kadın, olayın şokunu atlattıktan elindeki temizlik sopasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Tacizci olay yerinden kaçarken, kadın polise giderek şikayetçi oldu.
Kadının şikayetçi olmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan bir gün sonra saldırganı gözaltına aldı. Tacizci emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi 'ne gönderildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
apartman , taciz , kadın , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:19 DHA YURT BÜLTENİ - 13
15:19 MXGP Türkiye etabı Almanya'da tanıtıldı
15:17 Bilgisayar tamircisi kendini astı
15:16 Sel, köyün taşkın duvarını yıktı
15:16 Antalya'da sürat teknesinin çarptığı turist öldü
15:15 Sele kapılan çocuğun cenazesi toprağa verildi - BARTIN
15:15 Yılanların çiftleşme dansını görüntülediler