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SULTANGAZİ'DE APARTMANIN DİYAFONU ÇALINDI

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBULDHASultangazi'de, apartmanın diyafonu kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

20.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:19
Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBULDHA
Sultangazi 'de, apartmanın diyafonu kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Apartmanlardaki zil ve diyafon sistemlerini hedef alan hırsızlar, önceki gün sabah saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın diyafonunu yerinden söküp çaldı. Diyafonu yerinde göremeyen apartman sakinleri şaşkınlık yaşadı.
Bina sakinlerinden Suzan Cila, Sabah çocuğu ekmeğe gönderdik. Çocuk 'babaanne kapıyı aç' diye bağırmaya başladı. Gelin indi kapıyı açtı. Baktık ki, zillerin içi dışı sökülmüş. O halde görünce çok şaşırdım. Bizim zile koronavirüsü vurmuş dedi. SULTANGAZİ’DE APARTMANIN DİYAFONU ÇALINDI

Kaynak: DHA

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SULTANGAZİ'DE APARTMANIN DİYAFONU ÇALINDI
Etiketler : Sultangazi, Sabah, Güncel

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