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Sultangazi'de aracı durdurulan kişiye silahlı saldırı

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı.

04.09.2019 23:41 Sultangazi'de aracı durdurulan kişiye silahlı saldırı

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/
Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Derviş Beyhan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi durmasını istedi. Beyhan ile tartışmaya başlayan kişi, yanında bulunan silahla aracın içinde bulunan Derviş Beyhana ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Beyhanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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