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SULTANGAZİ'DE BALKONDAN KONSER VEREN GENCE POLİS SİRENLE EŞLİK ETTİ

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL İSTANBUL DHASultangazi'de sokağa çıkma kapsamında olan 19 yaşındaki genç, evlerinin balkonundan komşularına mini konser verirken görevli yunus polisleri siren çalarak eşlik etti.

20.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:42
Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL İSTANBUL DHA
Sultangazi 'de sokağa çıkma kapsamında olan 19 yaşındaki genç, evlerinin balkonundan komşularına mini konser verirken görevli yunus polisleri siren çalarak eşlik etti.
Sultangazi'de 20 ve altı yaş altı sokağa çıkma kapsamında olan 19 yaşındaki Muhammed Yuşa Kaynak, evlerinin balkonundan gitar çalarak şarkı söyledi. Komşuları, balkon ve pencerelere çıkarak konseri ilgiyle izledi. Komşuları, gence eşlik ederken, o anları cep telefonu kamerası ile görüntülediler.
Devriye görevindeki yunus polis ekipleri, tesadüfen mini konserin verildiği sokaktan geçti. Gitarıyla komşularına mini konser veren gence polisler de siren çalarak destek verdi. Daha sonra genci alkışlayarak sokaktan ayrıldılar.
Muhammet Yuşa Kaynak, 'Aynı zamanda bize de moral oluyor. 20 yaş altı olduğum için ben 1,5 aydır evdeyim. Daha 19 yaşındayım. Biz de dışarı çıkamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Normalde çok gezen bir insanım. Her yere gidip oturan, gitar çalıp, müzik söyleyen birisiyim. Ben de balkonda yapmaya karar verdim bunu. İnsanları eğlendirelim biraz. Ailemle balkonda oturuyoruz. Bu şekilde kendimizi motive ediyoruz. Bugünler elbet bir gün geçecek. İnşallah hep beraber sokağa çıkacağız. Her şey eskisi gibi olacak dedi. SULTANGAZİ’DE BALKONDAN KONSER VEREN GENCE POLİS SİRENLE EŞLİK ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, Güncel
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