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SULTANGAZİ'DE BANKLAR TOPLANDI

SULTANGAZİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki banklar, belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

21.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:05
SULTANGAZİ'DE BANKLAR TOPLANDI

SULTANGAZİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki banklar, belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Sultangazi Belediyesi, koronavirüse karşı önlem almaya devam ediyor. Vatandaşların 'evde kalın' ikazlarına rağmen meydan ve parklara çıkması üzerine ekipler parklardaki oturma gruplarının kaldırılmasına karar verdi. Parklarda bulunan özellikle yaşlı vatandaşları alınan karar hakkında bilgilendiren belediye görevlileri, tedbir ve sağlık açısından kararın alındığını ifade ettiler.

Sökülerek kamyona yüklenen banklar depolara kaldırıldı. Tüm bankların tek tek bir araç vasıtasıyla kamyonete yüklenmesi sırasında, çevrede bulunan vatandaşlar, taşıma süresince koltukların kaldırılma anını izledi. Parklarda bulunan çocuk oyun alanlarına ise şerit çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bankların kaldırılması

-Detaylar

-Röportajlar


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sultangazi, Güncel

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