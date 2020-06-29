SULTANGAZİ'DE BAŞI SU GİDERİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

SULTANGAZİ'de bir binanın zemin katındaki balkonun gider borusuna başı sıkışan ve bir gün boyunca mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

29.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:41
SULTANGAZİ'de bir binanın zemin katındaki balkonun gider borusuna başı sıkışan ve bir gün boyunca mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katındaki balkonun su gider borusuna başı sıkışan yavru kedi bir gün boyunca burada mahsur kaldı. Bina sakinleri, boş olan bodrum katının balkon su gider borusunda yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa bir çalışmanın ardından yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Bir bina sakini, 'Gece boyunca buradaymış. Sesler geliyordu ama biz yavrular zannettik. Sonra geldim baktım mahsur kaldığını gördüm dedi. SULTANGAZİ’DE BAŞI SU GİDERİNE SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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