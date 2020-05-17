SULTANGAZİ'DE BAŞIBOŞ KÖPEK KORKUSU DEVAM EDİYOR

GEÇEN hafta sabah işine giderken bir kadının başıboş gezen köpeğin saldırısına uğradığı Sultangazi'de, mahallelilerin köpekler tarafından ısırılma korkusu sürüyor.

17.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:01
GEÇEN hafta sabah işine giderken bir kadının başıboş gezen köpeğin saldırısına uğradığı Sultangazi'de, mahallelilerin köpekler tarafından ısırılma korkusu sürüyor. Köpekler arasında bir pitbull da olduğunu söyleyen çevre sakinleri, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.
Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır sürü halinde gezen küpesiz, başıboş köpekler, sabah erken saatlerde işlerine gidenleri tedirgin ediyor. Sürü halinde gezen köpeklerin arasında başıboş bırakılan bir pitbull da var. Köpeklerin insanlara saldırdıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden İbrahim Işık, şöyle konuştu
Sürekli sürü halinde gezmeye başladılar. Yanlarında engelli bir kız var. Başlarında o var. Sürekli köpekler burada ve insanları ciddi şekilde rahatsız ediyorlar. İnsanlar artık yolunu değiştiriyor, başkan yönlerden gitmeye başlıyorlar. Sürekli bir havlamaları ve saldırıları var. Bunu gören herkes korkuyor. Bu köpeklerin arasında pitbull cinsi bir köpek de var. Bizleri en çok korkutanlardan biri de bu pitbull.. Birine saldırsa belki de öldürecek dedi.
'AŞIRI DERECEDE TEDİRGİN OLUYORUZ
Bir başka mahalle sakini ise, 'Gece gündüz hiç fark etmiyor hep bu civardalar. Havlamaları ve insanlara saldırmaları var. Sadece insanlara karşı değil geçen arabalara karşı da saldırganlar. Yaklaşık 2 aydan beri bu böyle. Aşırı derece tedirgin oluyoruz. Özellikle sabah erken saatlerde işe giderken. 7-8 tane köpek burada bir geziyor. Burada akli dengesi yerinde olmayan bir kız kardeşimiz var. Onun peşinden geziyorlar. Aralarında bir tane de pitbull var. Sürekli buradalar. Belki hayvanlar açtır, açıktadır. Bir şey demiyoruz ama bir çözümün bulunması gerektiğini düşünüyorum diye konuştu.
GEÇEN HAFTA BİR KADINA SALDIRMIŞTI
Öte yandan geçen hafta da işine giden bir kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kurtarılan kadın, Köpeklerden korkmuyorum ama bir anda üstüme saldırdı dedi. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan kadın, Sabah işime gidiyordum. Bir anda karşıma çıktı. Köpeklerden normalde korkmuyorum. Korkmadığım için kaçmadım. Üstüme saldırdı. Pantolonumun paçasından tuttu, yere düştüm. Yere düşünce elim de hafif yaralandı. Direk yüzüstü yere düştüm zaten. Allah'tan paçamdan tuttu. Yoksa bacağımı ısırabilirdi demişti. Sokak hayvanları ile ilgili şikayetler üzerine Sultangazi Belediyesi, ilçede çalışma yapmıştı. Ancak mahalle sakinlerinin başıboş köpek şikayetleri sürüyor. SULTANGAZİ’DE BAŞIBOŞ KÖPEK KORKUSU DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Sabah, Güncel, Haber

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