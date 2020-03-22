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SULTANGAZİ'DE BAZI YAŞLILAR YASAĞA UYMADI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından İstanbul Sultangazi'de bazı yaşlılar yasağa uymadı.

22.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:19
SULTANGAZİ'DE BAZI YAŞLILAR YASAĞA UYMADI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ KORONAVİRÜS  salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından İstanbul Sultangazi 'de  bazı yaşlılar yasağa uymadı.  Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanına gelen yaşlılar banklarda oturdu, meydanda dolaştı.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

69 yaşındaki Şükrü Yiğit "Cenazemiz var. Sabah evden çıktım. Camii'nin önüne geldim. Oturuyordum. Belediyeden memur geldi. 'Amca kalk, yasak var" dedi. Kendi memleketimizde garip kaldık.  Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Havaalanına gidiyoruz almıyorlar. Otogara gidiyorum. Otobüse almıyorlar. Mecburi ihtiyaçlar var. Yengem vefat etti. Cenazeye gitmesem olur mu?. Burada cenazeyi almayı bekliyorum. Memlekete götüreceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Meydanda dolaşan yaşlılar

-Banklarda oturan yaşlılar

-69 yaşındaki Şükrü Yiğit röp

-Genel ve Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Sultangazi, İstanbul, Güncel

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