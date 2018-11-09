Sultangazi'de Beton Mikserinin Devrilme Anı Kamerada

Sultangazi- Arnavutköy
bağlantı yolunda beton mikserinin devrilme anı kameralara yansıdı. Kaza, Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolu Habibler
girişinde saat 09.35'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'den Sultangazi yönüne seyir halinde olan beton mikseri Habibler girişinde kontrolden çıkarak yola devrildi. Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen mikserin yolu kapatması sebebiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Mikserin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
MİKSERİN DEVRİLME ANI KAMERADA
Beton mikserinin devrilme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Habibler bağlantı yolundan Sultangazi yönüne dönen beton mikserinin kontrolden çıkarak devrildiği görülüyor. Kazanın ardından yaşanan trafik yoğunluğu da kameralara yansıyor.
(Serdar Ünal/İHA)
Habipler,Arnavutköy,Sultangazi