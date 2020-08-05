SULTANGAZİ’DE BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇAPTI: 2 ’Sİ AĞIR 7 YARALI

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek 17 yaşındaki Efe Kılıç'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen çocuk ağır yaralanırken, otomobil ise yolu ayıran beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Uğurmumcu Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan Efe Kılıç'a, Güven Koçak'ın kullandığı 34 GC 0111 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Otomobilde ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobilde inceleme yaptı. Otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"ÇOCUĞUN DURUMU KÖTÜYDÜ"

Kaza sonrası yardıma koşan bir kişi, Çocuk yolun karşısına geçmek için buradan aniden çıkıyor. Gelen araba da hızlı gelmiyor muhtemelen, çocuğa vurmamak için fren yapıp manevra yapıyor ama duramıyor çocuğa vuruyor. Kendisi de yolun ortasındaki ağaca ve beton bariyere vuruyor. Araçta 6 kişiler, yaralılar vardı ilk yardım müdahalesini yaptık. Araçta bulunan bir kişinin durumu ağırdı sanırım, sırtında kırıklar vardı herhalde. Çocuğun durumu kötüydü yerde yatıyordu. Ona fazla dokunamadık. Ambulans geldi aldı götürdü. Allah yardımcıları olsun. İlk yardım eğitimim vardı, ona istinaden elimizden geleni yaptık. Sağlık ekipleri gelince onlara teslim ettim dedi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisikletli çocuğun yolun karşısına geçmek istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise seyir halindeki otomobilin çocuğa çarptığı gözlenirken, çocuk ve bisikletinin savrulduğu görüntüde yer alıyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yardıma koşması da görüntülere yansıyor.

Öte yandan, olay sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde kaza sonrası vatandaşların yardıma koştuğu, sağlık ekiplerinin de yaralı çocuğa müdahale ettiği görülüyor. Ambulansların, itfaiye ve polisin de olay yerinde olduğu görülürken, yaralılar sedyeler ile ambulanslara konuluyor.