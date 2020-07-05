SULTANGAZİ'DE BOŞ SOKAKTAKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA

SULTANGAZİ'DE BOŞ SOKAKTAKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADAHaber- Kamera Mertcan ÖZTÜRK, İSTANBUL,(DHA)- Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü.

05.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:26
SULTANGAZİ'DE BOŞ SOKAKTAKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA
Haber- Kamera Mertcan ÖZTÜRK, İSTANBUL,(DHA)- Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AKC 204 plakalı otomobil, sokak üzerinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir sebeple park halindeki hafif ticari aracın üzerine çıktı. Sonrasında ise otomobil ters döndü. Otomobilin içinde bulunan karıkoca yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardımı koştu. Haber verilmesi olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Boş sokakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobilin park halindeki bir hafif ticari araca yandan çarpması ve otomobilin ters dönmesi görülüyor. Kazayı gören vatandaşların yardıma koşması kameraya yansırken vatandaşlar uzun süre yaralıları çıkarmak için uğraşıyor. SULTANGAZİ’DE BOŞ SOKAKTAKİ AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, DHA, Güncel, Haber
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