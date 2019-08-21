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Sultangazi'de camiden ayakkabı hırsızlığı kamerada

SULTANGAZİ'de camiden ayakkabı çalan bir şüpheli, mağdurlardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden kendisini tanıması üzerine cami cemaati tarafından yakalandı.

21.08.2019 12:55 Sultangazi'de camiden ayakkabı hırsızlığı kamerada


SULTANGAZİ'de camiden ayakkabı çalan bir şüpheli, mağdurlardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden kendisini tanıması üzerine cami cemaati tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İsmetpaşa Mahallesi Akşemsetin Camii'nde son haftalarda üst üste camiden ayakkabı hırsızlığı yaşandı. Yanındaki bilgisayar çantasına doldurduğu ayakkabılarla hiçbir şey olmamış gibi camiden ayrılan hırsızlık şüphelisi, camiye en son girdiğinde cemaat tarafından yakalandı. Camiye gelen şüpheli, cemaat namaz kılarken ayakkabılıkta bulunan ayakkabıları çaldı. Yanındaki bilgisayar çantasına ayakkabıları dolduran şüpheliyi, geçtiğimiz ay ayakkabısı çalınan bir kişi fark etti. Ayakkabılarının çalınmasıyla ilgili telefonunda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen vatandaş, görüntülerden tanıdığı hırsızlık şüphelisini yakaladı. Cami cemaati tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliye bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Şüphelinin caminin içindeki ayakkabılıktan ayakkabı çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin ayakkabıları aldığı ve çantasına koyduğu görülüyor.

- İstanbul

İsmetpaşa Mahallesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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