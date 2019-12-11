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SULTANGAZİ'DE ÇANTA İÇİNDE SOKAĞA BIRAKILAN 15 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de bir apartmanın önüne çanta içinde bırakılmış 15 günlük bebek bulundu.

11.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:30SULTANGAZİ'DE ÇANTA İÇİNDE SOKAĞA BIRAKILAN 15 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK - DHA - SULTANGAZİ'de bir apartmanın önüne çanta içinde bırakılmış 15 günlük bebek bulundu.

Gazi Mahallesi'nde, önceki gün sabaha karşı işten çıkarak evine ilerleyen Emrah Tanrıverdi ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru ilerleyen Tanrıverdi, bir apartmanın önünde çantanın içine konulmuş bir bebeğin ağladığını gördü.

Telefonla arayarak durumu polise bildiren Emrah Tanrıverdi, ardından bebeği alarak Sultangazi'deki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede kontrolden geçirilen bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrolün ardından bebek, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'na teslim edildi.

"APARTMANIN ÖNÜNE GELDİĞİMİZDE BEBEK SESİ GELİYORDU"

Bebeği bulan Emrah Tanrıverdi, "Sabah 05.30 sıralarında otomobil ile sokaktan yukarı çıkıyorduk. Hava almak için otomobilin camını açtım. Apartmanın önüne geldiğimizde bebek sesi geliyordu. Kapıya doğru ilerledim. Bir kişi kapıdan çıkıyordu. Sizin bebeğiniz mi? dedim, 'hayır' dedi. Yukarıya doğru çıktı. üşümüştü. Bebeği aldım arabaya koydum, hastaneye götürdüm. Hastaneye polisler geldi. İfademizi aldılar." dedi

"BEBEĞİ ALDIK, HASTANEYE GÖTÜRDÜK"

Fırat Sait Yılmaz da, "İki otomobil sokakta ilerliyorduk. Öndeki otomobil durdu. Baktım Emrah Tanrıverdi durdu. Elinde çanta vardı. Çantanın içinde bebek vardı. Bebeği aldık, Hastaneye götürdük. Çantayı açtık. Bebek giydirilmişti. Bez vardı üzerinde. Fazla üşütmemişti. Zaten yeni bırakılmıştı" diye konuştu.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmanın önünden görüntü

-Emrah Tanrıverdi röp.

-Sait Yılmaz röp.

-Hastaneden görüntü

-Bebekten görüntüler

-Bebeğin götürülmesi

-Genel ve detaylar



Sultangazi, İstanbul, Bebek, Güncel

Kaynak: DHA

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