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Sultangazi'de Çarşamba pazarı yeni adresinde

Sultangazi Belediyesi ilçenin en büyük semt pazarı olan Çarşamba pazarının, 2 Ekim itibari ile Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'nde açılacağını bildirdi.

30.09.2019 15:54Sultangazi'de Çarşamba pazarı yeni adresinde
Sultangazi Belediyesi ilçenin en büyük semt pazarı olan Çarşamba pazarının, 2 Ekim itibari ile Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'nde açılacağını bildirdi.

Sultangazi Belediyesi, çevre ve gürültü kirliliğine son vermek amacıyla mahalle aralarına kurulan pazarları kapalı alanlara taşımaya devam ediyor. Sultangazi'nin en büyük sokak pazarı olan Çarşamba pazarı da proje kapsamında yeni adresinde halka hizmet verecek. 2 Ekim'den itibaren Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'nde bulunan kapalı pazar alanı, hem esnafa hem de ziyaretçilerine kapılarını açacak. Kapalı pazar konsepti sayesinde sokak aralarına itfaiye ve ambulansın giremediği görüntüler geride kalacak. Aynı zamanda olumsuz hava şartlarının getirdiği problemler de ortadan kalkmış olacak.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşa kolaylık sağlamak amacıyla Çarşamba günleri kapalı pazar alanına ücretsiz servislerle ulaşım sağlayacak. 15 bin 800 metrekare alana kurulu Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri, kapalı pazar alanının yanı sıra; Sultangazi Eğitim ve Destek Akademisi (SEDA), kadın spor merkezi, meslek edindirme kursları, kültür salonu, afet ve toplanma merkezi, otopark ve yeşil alanları ile de vatandaşa bir çok imkan sunuyor. - İSTANBUL

Sultangazi, Uğur Mumcu, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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