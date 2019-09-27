Haberler » Güncel » Haber

Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi

SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi.

27.09.2019 13:46Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi
SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Sultangazi'de bulunan 6 binada hasar oluştu. Hasar oluşan binalar ekipler tarafından mühürlenerek, tahliye edildi. Mühürlenen binalardan birisi de 50. Yıl Mahallesi 2030 Sokak'ta bulunan 6 katlı bina oldu. Deprem sonrası çatlaklar oluşan bina sakinleri durumu ekiplere haber verdi. Binada inceleme yapan ekipler bina hakkında tahliye kararı verdi. Mühürlenen binada oturanlar tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Tahliye edilen bina
-Binadan görüntüler
-Bina sakiniyle röportaj
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Sultangazi, İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:15 Ormana çıra toplamaya giden yaşlı adam 2 gündür kayıp
19:14 Dha yurt bülteni - 18
19:14 Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunaminin 1. yılı
19:14 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Akyazı'da
19:14 Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'ya alınması için rapor hazırlanacak
19:14 Safranbolu'da safran yetiştiriciliği eğitimi verildi
19:14 Depremde yalova için heyelan riski