Haberler » Güncel » Haber

Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi

SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi.

27.09.2019 13:51Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi
SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Sultangazi'de bulunan 6 binada hasar oluştu. Hasar oluşan binalar ekipler tarafından mühürlenerek, tahliye edildi. Mühürlenen binalardan birisi de 50. Yıl Mahallesi 2030 Sokak'ta bulunan 6 katlı bina oldu. Deprem sonrası çatlaklar oluşan bina sakinleri durumu ekiplere haber verdi. Binada inceleme yapan ekipler bina hakkında tahliye kararı verdi. Mühürlenen binada oturanlar tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.


- İstanbul

Sultangazi, İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:13 PASTART İzmir'in açılış toplantısı
19:13 Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
19:12 Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(yeniden)
19:12 Tır'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü öldü
19:11 İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı
19:11 (YENİDEN)ESENYURT'TA DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARIN SAKİNLERİ KONUŞTU
19:10 Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü